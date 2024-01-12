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Sakarya'da dev maç

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, bugun oynanacak Sakaryaspor-Goztepe macıyla başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Sakarya'da dev maç

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, bugun oynanacak Sakaryaspor-Goztepe macıyla başlayacak. Yeni Sakarya Ataturk Stadı'ndaki dev mac, saat 20.00'de başlayacak. Sakaryaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı takip edemeyecek. Goztepe ile Sakaryaspor, ligde 32 puan averajla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

ŞEYDAYEV KOCAELİ'DE

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK deplasmanına cıkacak olan Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, transfer mujdesi verdi. Koyun, daha once Trabzonspor'da oynayan 27 yaşındaki Azeri forvet Ramil Şeydayev'le anlaştıklarını acıkladı.

BODRUM FK İDDİALI

BODRUM FK, Trendyol 1. Lig'de ikinci devrenin ilk macında duşmeme mucadelesi veren Giresunspor'u konuk edecek. Ligde play-off hattında 29 puanla 5. sırada bulunan Ege ekibi, ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

ORTAYA TRANSFER

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, orta sahaya takviye arıyor. Başkan Azat Yeşil, merkez ve ofansif orta saha oynayabilecek transfer yapmak icin calışmalarının surduğunu belirtti.

ALTAY'DA KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Trendyol 1. Lig'de 2. Devrenin ilk macında Ş.Urfa'yı konuk edecek duşmeme mucadelesi veren Altay'da, paraları odenmemesi nedeniyle hafta başında idman boykotu yapan futbolcular, antrenmana cıktı ve kriz cozuldu.

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