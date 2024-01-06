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Bandırma Foor ile imzaladı

Ligin ikinci yarısında zirveyi hedefleyen Bandırmaspor, kadrosunu Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'la güçlendirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Bandırma Foor ile imzaladı

Ligin ikinci yarısında zirveyi hedefleyen Bandırmaspor, kadrosunu Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'la güçlendirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi. NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga formaları giyen Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da görev yapmıştı.

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