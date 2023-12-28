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Hoca kıyımı
Bir kapısı Süper Lig'e diğeri ise 2. Lig'e açılan Trendyol 1. Lig hoca kıyımında geçtiğimiz yılları aratmadı. lk 17 haftalık periyotta Boluspor, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Adanaspor, Giresunspor, Manisa FK, Bandırmaspor, Çorum FK, Göztepe ve Keçiörengücü teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Altay 4, Adana 3 farklı hoca ile çalıştı. Giresun, Manisa ve Bandırma da 2. devreye 3. hocaları ile girecekler. İstikrardan yana tavır alan takım sayısı ise 5'te kaldı. Bodrum FK'de İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Eyüpspor'da Arda Turan, Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam sezon başından beri görevlerine devam ediyor.
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