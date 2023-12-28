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Bandırma da süper olacak

Samsunspor'u uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile anlaşmıştı. Ligde 5. basamakta bulunan Ban-Ban'ı devralan deneyimli çalıştırıcı "Burada çok güzel bir organizasyon var. Başarı için her şey hazır. Bize kalan tek şey doğruları yapmak. Sonrasında da alacağımız sonuçlarla Süper Lig'e çıkmak" dedi. Eroğlu, Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkması halinde orada da başarılı olacak bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Sezonun ikinci bölümünde taraftardan tam destek istedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Bandırma da süper olacak
Samsunspor'u uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile anlaşmıştı. Ligde 5. basamakta bulunan Ban-Ban'ı devralan deneyimli çalıştırıcı "Burada çok güzel bir organizasyon var. Başarı için her şey hazır. Bize kalan tek şey doğruları yapmak. Sonrasında da alacağımız sonuçlarla Süper Lig'e çıkmak" dedi. Eroğlu, Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkması halinde orada da başarılı olacak bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Sezonun ikinci bölümünde taraftardan tam destek istedi.
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