Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Çorum FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Şanlıurfaspor - Çorum FK maçı CANLI İZLE