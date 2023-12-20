Sakarya şov

Tuncay Şanlı yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Sakaryaspor, Tuzlaspor'a da şans tanımadı. Yeşil-siyahlılar, 16. hafta mücadelesinde konuk olduğu rakibini 3-1 mağlup etti. Galibiyet serisini 3 maça çıkartan Tatangalar, namağlup ünvanını da 10 haftaya yükseltti.

PENALTI KAÇIRDI

14. dakikada Burak Süleyman'la penaltıdan yararlanamayan Sakaryaspor; Roshi, Del Valle ve Ali Ülgen'le 3 puanı kaptı. Tuzlaspor'un tek sayısı ise Gökhan Akkan'dan geldi. 29 puana yükselen yeşil-siyahlılar, zirvedeki rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı karlı kapattı.

KÖTÜ GİDİŞ BİTECEK

Son üç maçından 1 puan çıkartan Bandırmaspor, Keçiörengücü karşısında çıkışa geçmek istiyor. Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Taner Taşkın, deplasmandan zaferle döneceklerini ifade etti. Taşkın, "Ankara'da 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.