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Tuncay Şanlı'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:57
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Tuncay Şanlı'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama

Şanlı, Rüstemler Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

"Futbol konuşamıyoruz maalesef. Daha önce de dile getirmiştim, hep hakem konuşuyoruz, hakem üzerinden yorumluyoruz ama kendimizi suçlamıyoruz, yetkililer kendini suçlamıyor." diye konuşan Şanlı, şunları kaydetti:

"Futbol konuşmanın bir anlamı da yok. Ciddi anlamda rezil olduk, hiç yakışmadı. Bizler nasıl hata yapabiliyorsak teknik adamlar, oyuncular olarak. Hakem de insan, o da hata yapabilir. Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur. Kınıyoruz ama her zaman kınadığımız gibi sonuç elde edemiyoruz maalesef sadece konuşuyoruz. İcraata geçmiyoruz umarım bu sefer icraata geçilir."

Öte yandan, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sakaryasporlu futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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