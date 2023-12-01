Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE

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