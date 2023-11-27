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Manisa FK'den "hakem hatalarına" dair açıklama yapıldı

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyip son 3 haftayıda puansız noktalayan siyah- beyazlı ekipten hakem hatalarına dair yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 16:24
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Manisa FK'den "hakem hatalarına" dair açıklama yapıldı

Trendyol 1. Lig'de 9 maçtır kazanamayan ve son 3 haftayı puansız kapatan Manisa FK, yazılı açıklamayla "hakem hatalarına" tepki gösterdi.

Açıklamada, takımın son dönemdeki kötü performansının futbolcu, teknik heyet, yönetim ve camiayı üzdüğü belirtildi.

Manisa FK aleyhine yapılan hakem hatalarının kötü gidişatta etkili olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Önceki maçlarda rakip oyunculara çıkmayan kırmızı kartları, verilmeyen penaltılarımızı unutmamışken hakem hatalarının dozu her hafta daha da artmakta, canımız da daha çok yanmaktadır. Kötü gidişata son vermek için maçın son düdüğüne kadar mücadele eden futbolcularımızın emeklerine yazık edilmiş ve alacağımız puan gasbedilmiştir. Son olarak kimseden ayrıcalık beklemediğimizi sadece adalet istediğimizi belirtmek isteriz. Bariz ve sonuca etki edecek hakem hatalarının devam etmesi durumunda sesimizi daha gür çıkaracağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı camiamızın bilgisine sunarız."

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