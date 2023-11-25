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Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:01
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Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Giresunspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Kocaelispor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Giresunspor - Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE

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