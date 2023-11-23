Süper olacağız

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok." dedi. Stoilov, daha önce projeleri olan ve uzun vadeli düşünen kulüplerde çalıştığını belirterek, "Şu anda 1. Lig'in en iyi takımlarından birine sahibiz. Gerçekten hiçbir bahanemiz olmamalı ve şu anda yaşadığımız problemleri çözmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Maçların hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

5-6 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Stoilov gerekirse ara transfer döneminde takviye yapabileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bununla ilgili bir çalışma yapacağız Ivan Mance'la beraber konuşacağız ve takıma en iyi katkı sağlayacak oyuncuları getirmek için elimizden geleni yapacağız ama dediğim gibi şu anda en önemlisi önümüzdeki 5-6 maç ve buna en iyi şekilde odaklanmamız.