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Sakaryaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Sakaryaspor, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba anısına siyah beyazlılarla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 18:10
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Sakaryaspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, çalışmalara başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve minyatür kale maç yaptı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakarya temsilcisi, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba anısına, 19 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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