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Sultan Eyüpspor
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor fırtınası esiyor. Son maçında Altay'ı 7-1 mağlup ederek hem büyük sükse yapan hem de zirvedeki yerini pekiştiren eflatun sarılılar, dış saha performansında da farkını gösterdi. Arda Turan'ın öğrencileri, deplasmanlarda 15 puan topladı. Milli ara sonrası Manisa FK'yı ağırlayacak olan Eyüpspor'da teknik patron Turan, yola kayıpsız devam etmek istediklerini belirtti. Genç hoca "Mümkün olan en az kayıpla gideceğiz" dedi.
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