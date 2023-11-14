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Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 13:34
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Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor

Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer yasağı nedeniyle ligde genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti.

Sezonun ilk yarısında toplayabildikleri kadar puan toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekiz, ikinci yarının planlamasını ise sürdürdüklerini aktardı.

Ekiz, transfer yasağının kaldırılması için de çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Yönetim olarak girişimlerimiz sürüyor. Burada yasağının kaldırılması için şehrimizin tek yumruk olması gerekiyor. Hedefimiz transfer yasağını kaldırarak ikinci devre öncesi kadromuzu güçlendirmek. İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.

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