DİĞER
Altay'da Pervane önde
Altay'da perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için başkan yardımcısı Murat Pervane'nin ismi ön plana çıktı. Camianın dinamikleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Murat Pervane'nin projelerinin hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca eski yönetici Mehmet Ali Pozan'ın destek görememesi nedeniyle adaylıktan vazgeçtiği dile getirildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.