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90+5 Körfez

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor, Çorum FK'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 65'te Douglas Tanque'nin penaltıtan attığı golle 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılara Çorum 70'te Ahmet Sagat ile yanıt verdi. 90+5'te bir kez daha sahneye çıkan Douglas Tanque Kocaelispor'u zafere taşıdı: 2-0. Körfez ekibi 26 puanla 2. sıradaki yerini korudu, Çorum 14 puanla 10. sırada yer aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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90+5 Körfez
Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor, Çorum FK'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 65'te Douglas Tanque'nin penaltıtan attığı golle 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılara Çorum 70'te Ahmet Sagat ile yanıt verdi. 90+5'te bir kez daha sahneye çıkan Douglas Tanque Kocaelispor'u zafere taşıdı: 2-0. Körfez ekibi 26 puanla 2. sıradaki yerini korudu, Çorum 14 puanla 10. sırada yer aldı.
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