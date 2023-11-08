Sıra Çorum'da

Trendyol 1. Lig'de son olarak Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle dönen Kocaelispor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. İlk iki haftada Manisa FK (0-2) ve Eyüpspor'a (0-2) kaybeden yeşil-siyahlılar, daha sonra çıktığı 9 karşılaşmasının 7'sini kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. Rakip filelere 18 gol gönderirken; kalesinde 11 gol gördü. 23 puanla lider Eyüpspor'un en yakın takipçisi olan Kocaelispor'da gözler artık Çorum FK maçına çevrildi. Körfez ekibi 12 Kasım Pazar günü taraftarı önünde oynayacağı mücadelede, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

TAKIMIN SKOR YÜKÜ EŞİT DAĞILIYOR

Kocaelispor'da bu sezonki gol dağılımı da dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlılarda, 9 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Brezilyalı forvet Douglas Tanque 4 golle başı çekerken; arkasında ise 3 kez ağları sarsan stoper Emir Ortakaya yer alıyor. Daniel Candeias, Barış Alıcı, Giorgi Beridze ve Cihat Çelik 2'şer golle takipte. Emre Gültekin, Joao Amaral ve Cem Ekinci de 1'er kez fileleri sarsarak takımın skor yüküne destek oldu. Candeias ve Barış Alıcı 3'er asistle en çok gol pası veren oyuncular olarak dikkat çekti.