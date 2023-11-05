Kocaeli tam gaz

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, Göztepe deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı: 0-1. Ertuğrul Sağlam yönetiminde rotasını Süper Lig'e çeviren Körfez ekibi, Emir Ortakaya'nın golüyle kazanıp yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Maçta ilk etkili atak Göztepe'den geldi. 3'te Celil'in şutunda top üstten auta çıktı. 27'de Kocaelispor'un kullandığı kornerde Burak'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 29'da yine kornerden gelen ortada Emir Ortakaya kafayı vurdu ve Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. 34'te Göztepe etkili geldi. Yalçın'ın uzak köşeye vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi. 42'de Göztepeli Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı gitti. 79'da bu kez Kocaeli Candeias direğe takıldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Kocaelispor puanını 23'e yükseltip 2. sıraya yükseldi, Göztepe 20 puanla 3. sırada kaldı.