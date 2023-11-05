Haberler TFF 1.Lig Kocaeli tam gaz

Kocaeli tam gaz

Yeşil-siyahlılar, zirve yarışındaki rakibi Göztepe’yi deplasmanda Emir Ortakaya’nın golüyle mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaeli tam gaz

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, Göztepe deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı: 0-1. Ertuğrul Sağlam yönetiminde rotasını Süper Lig'e çeviren Körfez ekibi, Emir Ortakaya'nın golüyle kazanıp yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Maçta ilk etkili atak Göztepe'den geldi. 3'te Celil'in şutunda top üstten auta çıktı. 27'de Kocaelispor'un kullandığı kornerde Burak'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 29'da yine kornerden gelen ortada Emir Ortakaya kafayı vurdu ve Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. 34'te Göztepe etkili geldi. Yalçın'ın uzak köşeye vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi. 42'de Göztepeli Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı gitti. 79'da bu kez Kocaeli Candeias direğe takıldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Kocaelispor puanını 23'e yükseltip 2. sıraya yükseldi, Göztepe 20 puanla 3. sırada kaldı.

DİĞER
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig’de FB-TS derbisi! beIN Sports 1 canlı yayın izle ekranı ile Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle linki BURADA
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaelispor İzmir'den 3 puan çıkardı!
Başkentte gol yok: 0-0
BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (5 Kasım Pazar)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44
Daha Eski
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! 00:21
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:21
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! 00:21
Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! 00:21
Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... 00:21
Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! 00:21