DİĞER
Sakarya'ya şok
Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Sakaryaspor, 1-0 öne geçtiği maçta Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta yeşil-siyahlılar evinde konuk ettiği rakibi karşısında 54'te Burak Süleyman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Marmara ekibi 86'da Erdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 87'de Şanlıurfa Barış Ekinciler'in golüyle 1-1'i buldu. Bu sonucun ardından Sakarya puanını 16'ya, Şanlıurfa ise 11'e yükseltti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.