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Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 16:10
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Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Eyüpspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Eyüpspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Adanaspor maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Adanaspor MAÇI CANLI İZLE

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