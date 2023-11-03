Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Sakaryaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 23:17
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Sakaryaspor 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 11'inci hafta maçında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. 14'üncü dakikada ceza sahası içindeki Kassongo, aşırtma vuruş ile kaleyi düşündü. Ancak top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

22'nci dakikada Kasongo'nun savunmaya yaptığı baskı sonucu, Şanlıurfaspor top kaybı yaptı. Kasongo fırsatı değerlendirip yakın mesafeden topu ağlara gönderdi, fakat ağlara giden top ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

43'üncü dakikada Roshi'nin orta mesafeden vurduğu sert şurt, kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Sakaryaspor öne geçti. Burak Süleyman'ın ceza sahasının sol köşesinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

87'nci dakikada Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Burak Ekincier, fileleri havalandırdı:1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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