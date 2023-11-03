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Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 15:02
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Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Gençlerbirliği ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Boluspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Boluspor MAÇI CANLI İZLE

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