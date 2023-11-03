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Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:39 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:00
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Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Çorum FK ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Keçiörengücü maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Çorum FK - Keçiörengücü MAÇI CANLI İZLE

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