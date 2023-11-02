Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Şanlıurfaspor maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor - Şanlıurfaspor MAÇI CANLI İZLE

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