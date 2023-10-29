Manisa FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Manisa FK ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Çorum FK maçı 29 Ekim Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Manisa FK - Çorum FK MAÇI CANLI İZLE

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