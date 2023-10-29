Göztepe son sürat

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe fırtınası devam etti. Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan misafir takım, 39. dakikada Mamah'ın attığı golle öne geçti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken Keçiörengücü'nün beraberlik çabaları yeterli olmadı. Bu sonuçlu Göztepe, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak süper bir seri yakalamayı başardı.

TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Keçiörengücü ise son 4 haftada 3. yenilgisini yaşayarak kötü gidişi sürdürdü. Bu arada Göztepe, bu sezon aldığı 6 galibiyetin 4'ünü deplasman maçlarında elde etti. İzmir ekibiin hocası Radomir Kokovic, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hala deplasmanda gol yemedik. Bu nedenle takımımla çok gurur duyuyorum. Bunu sezon sonunu kadar devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.