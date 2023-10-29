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Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:11 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:31
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Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Eyüpspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Bandırmaspor maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE

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