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Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:41
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Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor. İşte detaylar...

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor'un sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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