Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Trendyol 1. Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor. İşte detaylar...
KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kocaelispor'un sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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