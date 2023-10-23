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Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10
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Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Altay maçı 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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