Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Ümraniyespor sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor'un sahasında Manisa FK'yı ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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