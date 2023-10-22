Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Ümraniyespor sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor'un sahasında Manisa FK'yı ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.