Haberler TFF 1.Lig Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ve Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Giresunspor -Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta maçında Giresunspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Boluspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
GALATASARAY BEŞİKTAŞ GENİŞ MAÇ ÖZETİ (2-1) | GS-BJK derbisi goller, kırmızı ve sarı kartlar! İşte, Galatasaray Beşiktaş maç özeti
CANLI TAKİP | Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR'larının giriş yaptığı bölge hedef alındı
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman?
Ümraniyespor - Manisa FK maçı ne zaman?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında 11:30
ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı 11:25
G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! 11:16
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" 11:14
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi 11:09
Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! 11:06
Daha Eski
Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:59
G.Saray transferde büyük oynuyor! G.Saray transferde büyük oynuyor! 10:51
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:23
Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 10:14
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:47
Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:45