Bodrumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bodrumspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Bodrumspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bodrumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bodrumspor'un sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bodrumspor - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE