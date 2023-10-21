Haberler TFF 1.Lig Göztepe 3-0 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Göztepe 3-0 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1’inci Lig’in 9’uncu haftasında Göztepe, sahasında Şanlıurfaspor’u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 4’üncü galibiyetini aldı ve puanını 17’ye yükseltti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:23
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Göztepe 3-0 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 4'üncü galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti.

Sahadan puansız ayrılan Şanlıurfaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

2'nci dakikada Yalçın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Yalçın'ın kullandığı taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Ümit'in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

41'inci dakikada Seyit ortaladı, Mehmet'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Lis topu kornere çeldi.

58'inci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diouf'un kafasında top ağlarla buluştu. 2-0

60'ıncı dakikada Diouf'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

Mücadele Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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