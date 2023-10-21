Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Giresunspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta maçında Gireusnspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Boluspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.