Bodrum'da seri sürecek

Süper Lig'i hedefleyen Bodrumspor, Bandırmaspor'a bileniyor... Bu sezon kendi sahasında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, unvanını korumak istiyor. Mücadeleyle ilgili konuşan teknik direktör İsmet Taşdemir de zorlu maçtan galip ayrılan taraf olmak istediklerini ifade etti. Rakibin kaliteli oyuncuları olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Kolay gol yemiyorlar, iyi takım oyunu oynuyorlar. Çok etkili çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de kendimize göre artılarımız var. Sahada iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. İnşallah iç saha namağlup serimiz kırılmaz ama zor bir rakiple oynuyoruz. Kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde son maçta mağlup oldukları Eyüpspor karşılaşmasından daha iyi oynamaları gerektiğinin altını çizen Taşdemir, "Eksik oyuncuların da dönüşüyle bunu başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

İMERİ: BANDIRMA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALACAK

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncalarından Omar İmeri ise, Bandırmaspor maçına sıkı hazırlandıklarını söyledi. İmeri, "Herkes iyi durumda ve hazır durumda. Hocalarımızın verdiği taktiklerle ilerliyoruz. Umarım Bandırma maçı bizim için iyi geçer. Bandırma hiç yenilmemiş umarım ilk mağlubiyetini Bodrum'da alır" dedi.