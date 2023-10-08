Eyüp fırtınası

Fırtına gibi bir giriş yapan ve Trendyol 1. Lig'de 6 maçlık galibiyet serisisyle zirveyi tapulayan Eyüpspor, Sakarya yenilgisi sonrası Bodrum FK zaferiyle yeniden kendini buldu: 3-0. Maça etkili başlayan lider, 20. dakikada Metehan'ın ortasında Ampem ile golü bularak 1-0 öne geçti. 39'da bu kez Recep Niyaz'ın pasında Ahmed Kutucu kaleci Sousa'nın bacaklarının arasından ilk yarının sorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0

SOUSA'NIN KARTI VAR'DA İPTAL

Karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor forvetleri karşısında zor anlar yaşayan kaleci Sousa, 60. dakikada Ampem'in sert şutunda gole izin vermedi. Ancak 81'inci dakikada savunmanın hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Bruno'ya yaptığı müdehale sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek sarıyı çıkardı. Penaltıyı kullanan Bruno, skoru belirledi: 3-0