Bandırma’ya çelme

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Ligin iddialı takımlarından olan Bandırmaspor, play off hattında yer alan rakibine üstünlük kuramayınca zirve yarışında yara aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Bandırmaspor, yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Ligin bu sezon yenilgisiz tek takımı olan Bandırmaspor, bu sezonki 4. beraberliğini almış oldu. İlk beraberliğini alan Çorum FK galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Çorum gelecek hafta Eyüpspor ile karşılaşacak. Bandırma ligin 9. haftasında Bodrumspor deplasmanına gidecek.