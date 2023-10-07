Rövanş zamanı

Geçen hafta ilk yenilgisini alan Eyüpspor, bugün Bodrumspor'u konuk edecek. İstanbul ekibi için bu maç aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıyor. Arda Turan'ın yönettiği eflatun-sarılılar, geçen sezon play-off yarı finalinde rakibine elenmeşti. Eyüp'te bu kez hedef zafer.
Geçen hafta ilk yenilgisini alan Eyüpspor, bugün Bodrumspor'u konuk edecek. İstanbul ekibi için bu maç aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıyor. Arda Turan'ın yönettiği eflatun-sarılılar, geçen sezon play-off yarı finalinde rakibine elenmeşti. Eyüp'te bu kez hedef zafer.