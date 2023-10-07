Göztepe seri peşinde

Ligde son iki maçında Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe'de gözler artık Bolusupor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan zaferle dönerek serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon dış sahada daha başarılı bir grafik çizen İzmir ekibi, 3 maçın 2'sini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Göztepe, yarın Boluspor engelini de aşarak hem ligde hem de deplasmanda 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon rakiplerine konuk olduğu mücadelelerde gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ağları ise 2 kez sarstı.
Ligde son iki maçında Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe'de gözler artık Bolusupor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan zaferle dönerek serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon dış sahada daha başarılı bir grafik çizen İzmir ekibi, 3 maçın 2'sini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Göztepe, yarın Boluspor engelini de aşarak hem ligde hem de deplasmanda 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bu sezon rakiplerine konuk olduğu mücadelelerde gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ağları ise 2 kez sarstı.