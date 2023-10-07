Eyüpspor 3-0 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti.

20'nci dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Ampem, uzak köşeye yaptığı sert şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Recep Niyaz'dan aldığı pası ceza sahası sol çaprazından yakın köşeye şutunu çıkaran Ahmed Kutucu, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarı Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

81'inci dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Bodrum FK kalecisi Sousa, kendisine yapılan presin ardından topu kaptırırken Bruno'yu ceza sahası içinde faulle durdurdu ve penaltıya sebep oldu.

Direkt kırmızı kart gören Sousa, VAR incelemesinin ardından kartın rengi değişti ve oyuncu sarı kartla cezalandırıldı.

86'ncı dakikada Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Bruno penaltıda topun başına geçti ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşmayı Eyüpspor, 3-0 kazandı.