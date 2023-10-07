Altay'da idman krizi

Son iki sezondur mali sıkıntılar yaşayan Altay'da Ümraniyespor maçı öncesi şok bir olay yaşandı. Aylardır paralarını tahsil edemeyen oyuncular antrenman boykotu yaptı. Siyah-beyazlıların idmana katılmaması üzerine yönetimin kaynak arayışlarına başladığı öğrenildi.
Soniki sezondur mali sıkıntılar yaşayan Altay'da Ümraniyespor maçı öncesi şok bir olay yaşandı. Aylardır paralarını tahsil edemeyen oyuncular antrenman boykotu yaptı. Siyah-beyazlıların idmana katılmaması üzerine yönetimin kaynak arayışlarına başladığı öğrenildi.