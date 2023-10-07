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Altay'da idman krizi

Son iki sezondur mali sıkıntılar yaşayan Altay'da Ümraniyespor maçı öncesi şok bir olay yaşandı. Aylardır paralarını tahsil edemeyen oyuncular antrenman boykotu yaptı. Siyah-beyazlıların idmana katılmaması üzerine yönetimin kaynak arayışlarına başladığı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Altay'da idman krizi
Son iki sezondur mali sıkıntılar yaşayan Altay'da Ümraniyespor maçı öncesi şok bir olay yaşandı. Aylardır paralarını tahsil edemeyen oyuncular antrenman boykotu yaptı. Siyah-beyazlıların idmana katılmaması üzerine yönetimin kaynak arayışlarına başladığı öğrenildi.
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