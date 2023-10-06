Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor evinde Bodrumspor'u ağırlıyor!

Eyüpspor evinde Bodrumspor'u ağırlıyor!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında lider Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 11:40
Eyüpspor evinde Bodrumspor'u ağırlıyor!

1'inci Lig'de geçen hafta Çorum FK'yı evinde 2-1 yenerek son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışını sürdüren Bodrum FK yarın 8'inci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Ligde 6'da 6 yapıp ilk mağlubiyetini geçen hafta Sakaryaspor'dan alan Eyüpspor, 18 puanla zirvede yer alırken, 14 puana sahip Bodrum FK 4'üncü basamakta bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibini geçen sezon Play-Off yarı finalinde eleyerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir zorlu bir deplasmana çıkacaklarını kaydederek, "Rakibimiz çok kaliteli bir takım. Biz de iyi durumdayız. İstanbul'dan iyi bir sonuçla döneceğimize inaniyoruz" dedi.

DİĞER
Melis İşiten’den evlilik açıklaması! Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yeniden mi?
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildi | İşte dakika dakika yaşananlar...
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
İsmail Kartal'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta?
8. hafta başlıyor
TOKİ UCUZ KONUT SON DAKİKA - İşte TOKİ ucuz konut şartları
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta? Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta? 11:47
Empoli - Udinese maçı ne zaman? Empoli - Udinese maçı ne zaman? 11:42
1. Lig'de haftanın kritik maçı! 1. Lig'de haftanın kritik maçı! 11:40
M. United'a bir şok daha! M. United'a bir şok daha! 11:32
Antalya'da G.Saray maçı öncesi 3 eksik! Antalya'da G.Saray maçı öncesi 3 eksik! 11:18
Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Cimbom'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek Cimbom'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek 10:52
Al Nassr - Abha maçı ne zaman? Al Nassr - Abha maçı ne zaman? 10:48
TFF'den flaş VAR kararı! TFF'den flaş VAR kararı! 10:39
Büyükekşi'den protestolara yanıt! Büyükekşi'den protestolara yanıt! 10:31
Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı 10:25
Strasbourg - Nantes maçı hangi kanalda? Strasbourg - Nantes maçı hangi kanalda? 10:24