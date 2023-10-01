Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK: 1 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor FK: 1 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Erzurumspor FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Erzurum FK, karşılaşmayı Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:49
Erzurumspor FK: 1 - 0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'nın pasıyla caza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Eren'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgisinden çıkardı.

54. dakikada Boluspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sefa son çizgiye inip ceza yayı üzerine yaptığı ortada Landel gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

56. dakikada Orhan Ovacıklı'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa'nın ortasında kale sahası içerisinde iyi yükselen Eren Tozlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Sabri Öğe

Erzurumspor FK; Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Estralle, Hasan Batuhan Artarslan Sefa Akgün (Alican dk. 68), Süleyman Koç (Ufuk dk. 68), Mikhail Kenro Rosheuvel (Özgür dk. 89), Eren Tozlu (Yakup dk. 90)

Yedekler: Rıdvan, Fırat, Hüseyin, Özgür, Shala, Eren

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Mıchel Landel, Oğuz Güçtekin (Kubilay dk. 67), Adel Battaieb (Berk dk. 67). Safa Kınalı (Moussit Oko dk. 78) , Joel Kayamba Ngandu (Şeref dk. 78), Idrissa Camara Guy Lucıen (Furkan dk. 84)

Yedekler: İsmail, Posmac, Kubilay, Furkan, Batuhan, Diarrassuba, Arda

Teknik Direktör; Yalçın Koşukavak

Gol: Eren Tozlu (dk. 56) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Naby Youssouf Oulare, Hakan (Boluspor), Mastafa Yumlu, Süleyman, Batuhan, Göktuğ (Erzurumspor FK)

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