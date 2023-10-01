Bodrum FK 2-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi.
İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Baran Eraslan, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 90 Pedro Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Kenan Özer), Celal Dumanlı, Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90+3 Aldair)
Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo (Dk. 46 Berkay Can Değirmencioğlu) (Dk. 58. Adem Doğan), Taure, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz (Dk. 70 Thomas Verheijdt), Murat Yıldırım, Suat Kaya (Dk. 58 Gelardo), Ahmet İlhan (Dk. 58 Ozan Sol), Eren Aydın
Goller: Dk. 34 Üzeyir Ergün (Penaltıdan), Dk. 40 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 67 Ozan Sol (Penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ali Türkan, Dk. 53 Taure, Dk. 58 Atakan Cangöz, Dk. 82 Eren Aydın, Dk. 88 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 65 Üzeyir Ergün, Dk. 87 Cenk Şen, Dk. 88 Burak Çoban (Bodrum FK)