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"Formayı alacağım"

Son maçta kesik yiyen 33 yaşındaki kanat, “Bana düşen daha fazla çalışıp formayı tekrar geri almak. Rekabet her zaman takıma fayda sağlar” ifadelerini kullandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
"Formayı alacağım"

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan Kocaelispor'da forma rekabeti iyice kızıştı... Son maçta kadroda yer almayan Cem Ekinci, bu rekabetin başarıyı tetiklediğini ifade etti. Daha fazla çalışarak ilk 11'deki yerine döneceğini belirten Ekinci, "Rekabet seviyesi arttıkça bu takımın yararına olacak. Oynayan oyuncu formayı kaptırmamak için çalışmasını yapacak. Bekleyen oyuncu da tekrar formayı kazanabilmek için çalışmalarını yapacak. Ben de ilk 11'e dönmek istiyorum" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Keçiörengücü maçının hazırlıklarının sürdüğünü belirten 33 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarın desteğiyle bu mücadeleyi kazanacaklarını dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keçiörengücü maçı zor bir mücadele olacak. Ligdeki formumuz çok iyi. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Milli aradan önce 2'de 2 yaparak kapatma amacındayız. Taraftar bizi desteklemeye çalışıyor. Tribünlerdeki taraftar sayısı artarsa daha da iyi oynayacağız."

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