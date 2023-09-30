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Bodrum iddialı

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir Çorum FK karşısında 3 puana uzanacaklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bodrum iddialı

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Son üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK mücadelesi için iddialı konuştu. Galibiyete inandığını belirten Taşdemir, "Oyuncularımız çok motive. Üç haftada 7 puan aldık. Son maçtaki beraberliği telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR SINAV

Lige yeni çıkmasına rağmen iyi işler yapan bir takıma karşı oynayacaklarını belirten tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 deplasman maçında 9 puan alıp 8 gol atan takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla zor bir maç ve kolay olmayacak. Biz de kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Son maçta son dakikada yediğimiz gol 3 puan almamızı engelledi. Hep beraber bertaraf edeceğiz."

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