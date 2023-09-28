Haberler TFF 1.Lig Göztepe ilkleri istiyor

Göztepe ilkleri istiyor

Manisa FK'yı yenip moral depolayan Göztepe, Adanaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon ilkleri de gerçekleştirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Adana'yı yenerse hem ilk iç saha galibiyetini alacak hem de seri yakalayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
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