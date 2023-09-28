Göztepe ilkleri istiyor

Manisa FK'yı yenip moral depolayan Göztepe, Adanaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon ilkleri de gerçekleştirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Adana'yı yenerse hem ilk iç saha galibiyetini alacak hem de seri yakalayacak.
ManisaFK'yı yenip moral depolayan Göztepe, Adanaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon ilkleri de gerçekleştirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Adana'yı yenerse hem ilk iç saha galibiyetini alacak hem de seri yakalayacak.