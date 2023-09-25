Haberler TFF 1.Lig Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 6. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:20
Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 6. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ALTAY - BODRDUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay - Bodrumspor maçı saat 20.00'de başlayacak Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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