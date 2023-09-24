Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şanlıurfaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 22:00
Şanlıurfaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

45+5. dakikada Barış Alıcı'nın ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruşu yapan Douglas Tanque meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada Candeias'ın köşe vuruşunda defanstan dönen topa Yusuf Emre Gültekin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

50. dakikada Barış Alıcı'nın pasında soldan ceza sahasına giren Douglas Tanque, düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 0-2

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboulo, Ndıaye, Adem Eren Kabak (Donsah dk. 86), Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 45), Muhammet Arslantaş, Olivier Thill (Hüseyin Erkan dk. 71), Seyit Gazanfer (Mato dk. 56), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Toure dk. 56), Barış Gök

Yedekler: Erzhan Tokotaev, Diogo, Barış Ekincier, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Zafer Turan

Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Cihat Çelik (Beridze dk. 67), Santos Candeias, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin, Pedro Amaral (Mert Çölgeçen dk. 67), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Emir Ortakaya dk. 42), Barış Alıcı (Kouakou dk. 87), Oğuz Ceylan, Douglas Tanque (Atabay Çiçek dk. 87)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Douglas Tanque (dk. 45+5, dk. 50) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Barış Gök, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor), Oğuz Ceylan (Kocaelispor)

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