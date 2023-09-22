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Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Peki, Manisa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın 11'leri, hakemi, saati ve kanalıyla ilgili bilgiler haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 23:00
Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Eylül Cumartesi akşamı Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Manisa FK-Göztepe maçında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Manisa FK-Göztepe maçı TRT AVAZ'dan naklen yayınlanacak.

İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe haftaya 5 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Ligde Eyüpspor ve Teksüt Bandırmaspor'la 3 namağlup ekipten biri olan Manisa FK ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla 2. durumda yer alıyor.

Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor.

Manisa FK - Göztepe maçını CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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